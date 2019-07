Ecco i segreti per fare business online. Tecnica e strategie per fidelizzare i clienti. Un saggio che è già un caso editoriale

“Se c’è un libro di marketing che non può mancare nella biblioteca di un imprenditore, questo è uno di quelli”. Parola di Alfio Bardolla, cui è affidata la prefazione del libro Funnel Marketing Formula, scritto da Michele Tampieri (nella foto). Che, a pensarci bene, è la persona più indicata e più fidata per scrivere un libro di questo tipo. Non fosse altro per un particolare non di poco conto: Tampieri è uno dei maggiori esperti di marketing online specializzato nella formazione e nello sviluppo di strategie del cosiddetto “Funnel marketing”. E cos’è, in sintesi, il “Funnel marketing”? Semplice: la progettazione di sistemi per generare nuovi contatti e vendere praticamente ogni cosa. Questo libro è una sorta di “bibbia” del marketing online: contiene segreti, strategie, tecniche spiegate nel dettaglio per realizzare un nuovo modo di fare business. Funnel Marketing Formula è un concentrato di informazioni messe al servizio del lettore che potrà imparare le strategie più variegate, derivanti dall’esperienza di sviluppo di oltre 500 “funnel” per aziende, imprenditori e professionisti, in oltre 40 mercati diversi. La nuova rivoluzionaria strategia è esploso negli Stati Uniti nel 2014, grazie alla genialità del 28enne Russell Brunson. Ma Tampieri, insieme al suo socio Alessandro Bentivoglio, ha colto la forza di quella nuova strada e l’ha prontamente importata in Italia, adattandole al mercato europeo. I segreti – dagli investimenti pubblicitari alla gestione dei contenuti fino alla gestione sociale e mail – sono ora contenuti in un libro. Questo libro.