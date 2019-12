Il Carroccio ha gettato la maschera Quando si ha a che fare con gli ultrà della Lega centinaia di indizi non fanno una prova. L’avevamo appena visto con la penosa accusa di alto tradimento mossa al premier Giuseppe Conte, colpevole di trattato in segreto sul Fondo salva-Stati (Mes). Fesserie smentite con ben 26 tra stenografici, documenti e atti parlamentari. Ma invece di scusarsi i leghisti continuano a raccontare balle spaziali, tipo quella che il Meccanismo europeo di stabilità serve a salvare le banche tedesche, mentre Alternative fur Deutschland, cioè l’estrema destra tedesca con cui sono alleati, protesta perché il Mes serve a salvare quelle italiane. Purtroppo in un Paese normale con un’informazione normale queste bugie produrrebbero un tale sdegno da costringere Salvini e i suoi a nascondersi, ma qui c’è la fila di chi è pronto raccontarci mille volte una castroneria per farla apparire verità. Ora il Mes non è uno strumento irrilevante, ma è niente rispetto all’euro, nemico giurato dei sovranisti. Apertamente ostile in passato, il Carroccio e la destra più oscurantista non hanno mai mandato giù la moneta unica, per nostalgia della lira e assoluta incoscienza sulle conseguenze in caso di uscita. Ieri però uno degli esponenti di punta della Lega, Claudio Borghi, ha ripreso l’idea di mollare la moneta europea, sostenendo che il 25% degli italiani lo vuole. Passa poco tempo e da Salvini in giù arrivano le solite tenui precisazioni e smentite, ma quella di Borghi non è una voce dal sen fuggita e se l’eventuale futura maggioranza gli italiani davvero vorrà mandare al governo il Capitano e la Meloni sarebbe bene che sappia a cosa ci fa andare incontro.

