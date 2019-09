La fiducia su Bruxelles è limitata. Certi lupi perdono il pelo ma non il vizio Cronache dall’Europa bella che ha rinnegato certi peccati di gioventù, tipo costringere l’Italia a gestire da sola i migranti, lasciare milioni di persone senza welfare e servizi per il totem dei conti pubblici, chiudere gli occhi mentre la Grecia veniva affamata e depredata. Politiche criminali, oltre che miopi, perché hanno impoverito tutti, compresa la locomotiva tedesca, e fatto esplodere proteste e sovranismi. Riuscite a resistere a questo terremoto, le tradizionali famiglie politiche ci hanno detto di aver capito la lezione, e promesso flessibilità sulla spesa pubblica, politiche monetarie accomodanti e una maggiore condivisione dei problemi, a partire dall’immigrazione. Su queste basi alcune forze politiche euro-critiche, come i 5 Stelle, hanno dato fiducia alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, ottenendo in cambio importanti benefici per l’Italia, a partire dall’assegnazione del portafoglio degli Affari economici per cui è designato Paolo Gentiloni. Le vecchie abitudini però sono dure a sparire, ed ecco che c’è già chi chiede di tagliare le risorse per modificare il Trattato di Dublino sui migranti (si veda l’intervista all’eurodeputata M5S Sabrina Pignedoli), o il passaggio del numero due dell’autorità che vigila sulle banche, tale Adam Farkas, niente di meno che alla lobby dei banchieri. Piccoli segnali, ma che dicono molto di come certi lupi perdono il pelo ma non il vizio. E se si vuole che qualcosa cambi servirà vigilare con attenzione. O togliere un sostegno fondamentale a chi ha promesso grandi cose e poi non ha mantenuto.

La Lega merita di più di un leader come Salvini Per Beppe Grillo l’addio di Matteo Renzi al Pd è stata una minchiata d’impulso, ma in realtà l’ex premier si preparava alla rottura da tempo, e la minchiata per ora l’hanno fatta i dem che speravano di scampare all’ennesima scissione. Per la stabilità della maggioranza non cambia molto, perché i Cinque Stelle e Conte sapevano… Continua →

Uno sguardo più lungo sull’Europa. L’Ue sta cambiando. Ecco perché ci fa ben sperare Devo ringraziare l’ex vicedirettore e con me cofondatore di questo giornale, Marco Castoro, per avermi dato ancora una volta un prezioso spunto di riflessione. Preso dall’evidente nostalgia dei tempi in cui La Notizia bombardava quotidianamente l’Europa, ha ripescato una nostra prima pagina in cui beffardamente titolavamo “Paraculona” (si veda l’edizione dell’11 settembre 2015) sotto la… Continua →

Su Bibbiano basta passerelle, slogan e magliette. L’unica strada è riavviare l’iter della Commissione parlamentare d’inchiesta Il sindaco di Bibbiano, città di cui tanti straparlano senza neppure sapere dove sta, secondo il pm che indaga sui bambini sottratti ai genitori per essere dati in affidamento, non sarebbe solo responsabile del reato veniale dell’abuso di ufficio, per aver concesso i locali del Comune a chi decideva la sorte dei piccoli. Il pm… Continua →

Altro che marionetta dei poteri forti. Conte ferma trivelle e signori delle autostrade Basta affondare nel nostro Paese le trivelle e niente sconti ai signori delle autostrade. Chi ci racconta che il nuovo Governo è una marionetta dei poteri forti, che i 5 Stelle sono stati normalizzati pur di salvarsi le poltrone, e Conte è talmente navigato da entrare nel palmares dei dinosauri democristiani, è meglio che ripassi… Continua →

Ciaone ai notabili di partito. La strada è in salita ma almeno il panorama promette bene Il Governo con l’età media più bassa di sempre, composto per un terzo da donne, che segna un deciso ricambio generazionale nel Pd e l’indole da talent scout dei Cinque Stelle, riusciti appena un anno fa a tirar fuori dall’anonimato politico un fenomeno come Giuseppe Conte, e ora pronti a riprovarci con personalità altrettanto promettenti… Continua →

Il difficile viene adesso. Il voto di ieri è stato un grande esempio. Ma la partecipazione da sola non basta È nato sull’onda di un vaffa e ieri ha dimostrato di essere rimasto della stessa gustosissima pasta: vaffa a chi è rimasto nel secolo scorso diviso tra clan di destra e sinistra, vaffa a Salvini che ha tradito l’impegno preso col Movimento, vaffa a chi vuole fermare l’impronta riformista dei Cinque Stelle, vaffa ai troll… Continua →

La prova di maturità dei 5 Stelle. Oggi i veri attivisti del Movimento decideranno se far partire un Governo con il Pd al posto della Lega Non giriamoci attorno con parole fintamente diplomatiche: oggi i veri attivisti Cinque Stelle (e non le migliaia di infiltrati e troll sui social network) devono decidere se far partire un Governo con il Pd al posto della Lega – sai che differenza! – oppure dare al Movimento una randellata letale, più profonda e dolorosa di… Continua →

Gli elettori l’ostacolo più difficile Beati loro che non vedono ostacoli insormontabili. Uscendo ieri pomeriggio dal primo incontro tra capigruppo di 5S e Pd (questi ultimi entrambi renziani “commissariati” dall’inserimento di Orlando), è apparso chiaro che le basi per un’intesa di Governo c’è tutta. Poi in serata si sono visti a cena direttamente Di Maio e Zingaretti, e a quanto… Continua →

La pazienza di Mattarella ha un limite Dove andasse a parare il Presidente Mattarella si era intuito ieri pomeriggio ascoltando Salvini al termine del suo turno di consultazioni. I Cinque Stelle e il Pd hanno seriamente la possibilità di fare un Governo, e al netto di chi gioca ad avvelenare i pozzi, per riuscirci hanno bisogno essenzialmente di tempo. Il leader della… Continua →