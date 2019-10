Raccontare i Cinque Stelle è cianuro Diario dal pianeta Futuro e dal satellite Veleno. L’ultimo weekend ho respirato una boccata d’aria fresca a Napoli, immergendomi in una razza extraterrestre sconosciuta a molti degli scienziati che popolano i nostri giornali. Cittadini semplici, concreti, distantissimi dalle congiure del potere, riuniti per festeggiare dieci anni della stratosferica avventura del M5S. I discorsi, gli sguardi, le storie di queste persone – uomini e donne di palpabile buonsenso – dicevano tutto su un’Italia che vuole solo moralità nella cosa pubblica e coscienziosità nell’utilizzo dei soldi dello Stato. Consapevoli delle difficoltà di un’alleanza lontana dal loro mondo, con quel Pd e soprattutto Renzi, che hanno rappresentato il cuore del sistema da combattere, i militanti grillini si sono ritrovati comunità attorno al loro fondatore e ai riferimenti che solo la migliore disinformatia sovietica può descrivere come non amati, a partire da Di Maio, Conte, Casaleggio e Raggi. Qualche portavoce non si è visto in dissenso con la nuova formula di Governo, ma questo non ha rovinato la festa a nessuno, e Grillo ha spedito pure a casa loro la necessaria dose di Maalox. Confronti a raffica dal palco principale, discussioni, fame di partecipazione, hanno mostrato a chi è andato di persona la faccia della luna nascosta da giornali e tv, dove in contemporanea si raccontavano montagne di corbellerie: una scissione in atto, il gelo (a Napoli? Ma vah!) tra Di Maio e Conte, i 5 Stelle diventati casta. Solo poche righe invece sui grandi cambiamenti in atto e in programma: sul pianeta Veleno l’aria pura è cianuro.

Uniamoci per fermare Erdogan. Ce lo impone il senso di umanità Quando il mondo prende le strade peggiori, dovremmo sempre tenere a mente che nulla è più forte della volontà di ogni singolo uomo. E per questo tutti noi, anche di fronte a eventi apparentemente lontani, possiamo fare molto, e comunque molto più che semplicemente vergognarci per la guerra aperta da Erdogan contro i curdi al…

Una testa che salta per lesa onestà. La bocciatura della Goulard è più di un incidente di percorso Verrebbe da dire che anche i ricchi piangono, ma la bocciatura di Sylvie Goulard per il ruolo di commissario Ue all'industria è più di un incidente di percorso. Per quanto Parigi sia democratica, tagliare la testa all'ex ministro indicato da Macron ha il sapore della lesa maestà. Quell'asse franco-tedesco che domina l'Europa non riesce più…

E' colpa nostra se in Europa c'è tanta intolleranza L'Europa che un secolo fa gettava le basi dei regimi fascista e nazista non può fare un'altra volta lo stesso errore. Quei fenomeni montarono nell'indifferenza delle forze democratiche, gonfiandosi del malcontento per la crisi lasciata dalla Grande guerra, e presentando come eroiche le azioni violente di assassini e squadristi. Esattamente quello che avviene in queste…

L'ergastolo se lo beccano gli onesti Se a Berlino c'è rimasto un giudice, a Strasburgo non è poi così sicuro. Con un'altra delle sue decisioni lunari la Corte europea dei diritti di alcuni umani (e di tutti gli altri no) ha respinto il ricorso dell'Italia – Paese notoriamente forcaiolo – contro l'illegittimità del carcere a vita senza sconti e permessi. Il…

Un giorno di lutto per la casta Comunque lo si giudichi, il taglio del numero dei parlamentari è un traguardo storico. Chi lo contesta usa da mesi gli stessi argomenti: è una mossa populista, priva di risparmi significativi per le casse dello Stato, persino controproducente perché rischia di lasciare alcuni territori senza rappresentanza. Per chi invece l'ha fortemente voluto – e qui…

I Benetton e Alitalia. Meglio divisi. Compagnia da salvare ma senza regali di Stato Diciamo la verità: la decisione dei Benetton di sfilarsi dal salvataggio Alitalia è una buona notizia. Anzi buonissima. Tutti avevano capito che l'ingresso nel capitale della compagnia era stato concepito come una sorta di compensazione per le inadempienze di Autostrade per l'Italia, società che fa capo alla famiglia di Ponzano Veneto, gettando le basi per…

Su Salvini silenzi conniventi. Lascia perplessi l'inerzia della base leghista Non servirebbe ma in certi casi è bene farla una premessa: il circa 30% di elettori che oggi sembra orientato a votare Lega è composto nella quasi totalità da persone per bene, oneste e giustamente indignate per le ruberie della politica. Cittadini prevalentemente di un Nord operoso, che sanno chi paga il conto del saccheggio…

Sedotti e scaricati all'Ama. Accusare la Raggi di inerzia è un alibi che non regge Quando finisce un matrimonio è la regola che ciascun coniuge accusi l'altro, anche se in genere un po' di colpa ce l'hanno entrambi. Ci sono divorzi, però, dove chi fugge non ha scuse, e dunque deve inventarsi qualunque cosa, anche a sprezzo del ridicolo. Facciamo il caso dei vertici dell'Ama – la municipalizzata dei rifiuti…

Un Paese che cresce. Nonostante la troppa zavorra Una bugia anche ripetuta mille volte non diventerà mai verità, ma è inevitabile che la frottola più gira e più persone finiscono per crederci. Prendiamo la panzana da settimane ospite fissa sui giornali: il Governo aumenterà l'Iva, ci tasserà il contante, si mangerà persino un pezzetto delle nostre merendine. Previsioni ovviamente prive di riscontri, ma…