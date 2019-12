Eletti i nuovi facilitatori del M5S. Sono 18. Oltre 20mila i voti espressi su Rousseau. Ci sono anche Taverna, Toninelli e Carelli

Con 20.584 sì (84,6) e 3.742 no (15,4%) gli iscritti del M5S hanno dato il via libera sulla piattaforma Rousseau alla lista di 6 facilitatori organizzativi nazionali proposta dal capo politico Luigi Di Maio. Questi ruoli e nomi: Comunicazione: Emilio Carelli; Formazione e Personale: Barbara Floridia; Attivismo locale: Paola Taverna; Campagne elettorali: Danilo Toninelli; Supporto Enti Locali amministrati dal MoVimento 5 Stelle: Ignazio Corrao; Coordinamento e Affari interni: Enrica Sabatini. Il capo politico Di Maio su Facebook commenta: “In bocca al lupo e buon lavoro a tutti quanti!”. I 12 facilitatori che comporranno il Team del Futuro del M5S sono: Giustizia e Affari costituzionali, Valentina D’Orso; Imprese, Gennaro Saiello; Innovazione, Luca Carabetta; Istruzione, ricerca e cultura, Dino Giarrusso; Lavoro e famiglia, Maria Pallini; Sanità, Valeria Ciarambino; Sicurezza e Difesa, Luca Frusone; Trasporti e Infrastrutture Andrea Cioffi. Agricoltura e pesca Luciano Cadeddu; Ambiente Giampiero Trizzino; Economia Vincenzo Presutto; Esteri e Ue, Iolanda Di Stasio. Oggi alle 18 si terrà il primo evento con i nuovi facilitatori del MoVimento 5 Stelle presso il Tempio di Adriano in Piazza di Pietra a Roma. La diretta streaming sarà trasmessa sulla pagina Facebook del MoVimento 5 Stelle.