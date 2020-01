Seconda proiezione Swg. In Emilia-Romagna Bonaccini al 51% e Borgonzoni al 43%. In Calabria Santelli al 53,7% e Callipo al 30%

La seconda proiezione Swg per La7 (copertura 18%) dà il governatore uscente dell’Emilia-Romagna, sostenuto dal centrosinistra, Stefano Bonaccini, al 51% e la candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni al 43%. Il candidato del Movimento 5 Stelle, Simone Benini, è, invece, al 4,2%. Si conferma un testa a testa tra Pd e Lega: i dem sono al 31,7% in una coalizione di centrosinistra che raccoglie il 47,2%. La Lega è al 31,5%, Fdi all’8,1, Fi al 2,5 in una coalizione del centrodestra che prende il 45,3%. Il dato di M5S si ferma al 5,8%.

In Calabria, secondo quanto emerge sempre dalla seconda proiezione di Swg per La7, Jole Santelli è al 53,7% e Filippo Callipo al 30%. Forza Italia è all’11,2%, la Lega all’11%, Jole Santelli presidente al 9,9%, Fratelli d’Italia al 9,8%, Udc all’8,3%, Casa delle libertà al 6,2%. Tra le liste a sostegno di Callipo emerge il dato del Pd, primo partito in Calabria, al 14,7%, resto in Calabria al 7,5%, Democratici progressisti al 6,5%.

Affluenza in deciso rialzo in Emilia-Romagna e miglioramento anche in Calabria. Secondo quanto rende noto il Viminale su tutti i 328 Comuni emiliano-romagnoli al voto, l’affluenza, alle 23, è stata del 67,67%, in netto aumento rispetto alle Regionali del 23 novembre 2014, quando il dato finale fu del 37,76%. In Calabria è stata, invece, del 44,32%, in leggero aumento rispetto al 44,16% delle precedenti regionali sempre del 23 novembre 2014.