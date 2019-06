Esplode una palazzina vicino Roma. Coinvolto anche un asilo. Diversi feriti, tra cui il sindaco di Rocca di Papa e tre bambini, uno è grave

Un’esplosione ha semidistrutto il palazzo comunale di Rocca di Papa, in via Costituente, nei Castelli Romani. Dalle prime indagini sembra che l’incidente sia stato causato da una fuga di gas durante alcuni lavori su una condotta della zona e la deflagrazione ha investito anche un asilo vicino. Si registrano diversi feriti, tra cui anche il sindaco Emanuele Crestini e tre bambini della scuola per l’infanzia, uno dei quali è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Bambin Gesù di Roma e altri due all’ospedale di Frascati. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco e il personale del 118. E in via precauzionale diversi palazzi sono stati dichiarati inagibili. Pesantissimi i danni. Sono in corso indagini da parte della Polizia e dei Carabinieri.

#10giugno aggiornamento 13:30, esplosione #RoccadiPapa (RM): #incendio sotto controllo, le squadre USAR #vigilidelfuoco hanno controllato gran parte della struttura, non vi sono altre persone coinvolte. Prosegue la verifica nei locali interrati pic.twitter.com/ubNgAzzCMq — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 10 giugno 2019