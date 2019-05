Europee, Di Maio: “Restiamo comunque ago della bilancia in questo governo. Ora più attenzione ai territori. Testa bassa e lavorare”

“Restiamo comunque ago della bilancia in questo governo. Da qui in avanti più attenzione ai territori”. E’ quanto ha affermato, commentando gli esiti del voto per le europee, il leader del M5S, Luigi Di Maio. “Siamo stati penalizzati dall’astensione – ha detto ancora il vicepremier -, soprattutto al Sud, ma ora testa bassa e lavorare”. Di Maio, ha annunciato il Movimento Cinque Stelle, parlerà nel primo pomeriggio di oggi, a margine del tavolo convocato al Mise per il Mercatone Uno.