Europee, seconda proiezione Consorzio Opinio Italia per Rai: Lega al 30%, Pd 21,8%, M5S 20,7%, Forza Italia al 9,8%

La seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai vede sempre la Lega in testa nel voto per le Europee con il 30%. Conferma ancora il sorpasso del Pd sul M5s: 21,8 (+0,5 sulla prima proiezione) contro il 20,7% (anche qui +0,5). Forza Italia è data al 9,8% (-0,2); Fratelli d’Italia confermati al 6%, +Europa al 3,7% (-0,2). Il campione esaminato è dell’11%.