Ex Ilva, Conte: “Con Mittal il negoziato è in corso. Siamo disponibili a fare la nostra parte per rendere questo progetto ancora più efficace”

“Con Mittal c’è un negoziato in corso, abbiamo delle contro proposte molto efficaci nella direzione che avevamo concordato, il negoziato è solo all’inizio”. E’ quanto ha detto il premier, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti a margine della presentazione del World Energy Outlook 2019. “Il dossier – ha aggiunto il presidente del Consiglio – è complesso e delicato e non possiamo svelare dettagli di un negoziato in corso, quello che posso anticipare senza svelare in questo momento delle questioni che rimangono riservate che è prevista anche la partecipazione di aziende pubbliche. Io l’ho detto quando ho detto il sistema-italia significava questo che siamo disponibili a fare la nostra parte per rendere questo progetto ancora più efficace”.