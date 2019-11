Ex Ilva, Conte: “Stiamo lavorando con la massima attenzione. Il negoziato con ArcelorMittal è avviato. Abbiamo bisogno di qualche settimana di tempo”

Sull’ex Ilva, ha riferito questa mattina a margine della sua visita Melfi il premier Giuseppe Conte, “il tema della salute è stato messo sul tavolo con Mittal insieme al rilancio produttivo. Sono temi che non si possono più separare. Mittal ha assunto una posizione diversa rispetto al precedente incontro, quando aveva comunicato di volere recedere. Ora abbiamo aperto un negoziato, ma dovete darci un po’ di tranquillità, perché c’è da valutare vari risvolti. Stiamo lavorando e questo lo posso assicurare, perché il governo ci sta lavorando con la massima attenzione”.

“A questo punto – ha detto ancora il presidente del Consiglio – abbiamo aperto un negoziato: deve svilupparsi e dovete darci un po’ di tranquillità. Abbiamo bisogno di qualche settimana di tempo: ma ci stiamo lavorando. Lo assicuro soprattutto alla comunità tarantina. Ci stiamo lavorando con la massima attenzione e determinazione avendo cura di portare a casa e presto dei buoni risultati per fare grandi passi avanti sia in tema di risanamento ambientale dell’ex Ilva, sia per attuare una svolta con l’impiego delle tecnologie pulite, sia per ciò che riguarda i progetti per la comunità cittadina. Il tema della salute è stato messo sul tavolo col signor Mittal in coincidenza col rilancio produttivo, ad avviso di questo Governo non si possono più separare i temi della tutela della salute con quello del lavoro, dell’occupazione e del rilancio produttivo”.