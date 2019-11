Ex Ilva, sulla decarbonizzazione per la De Micheli non si torna indietro. Il piano del Governo prevede anche il sostegno pubblico

Sulla decarbonizzazione a Taranto non si torna indietro. Ieri è tornata ad assicurarlo anche la ministra delle infrastrutture Paola De Micheli (nella foto). La titolare del Mit ha dichiarato che il Governo “al 100% è impegnato per la città di Taranto” in generale e sull’Ilva in particolare. De Micheli ha poi specificato che per l’esecutivo giallorosso sono tre i punti fermi. “L’azienda – ha detto – deve continuare a produrre acciaio, “il lavoro per noi è sacro e quindi i lavoratori avranno tutte le tutele, il sostegno e il governo è al loro fianco affinché possano continuare a lavorare”, e infine “non si torna indietro sulla decarbonizzazione”. De Micheli ha quindi spiegato che il piano di decarbonizzazione “prevede anche il sostegno pubblico e deve andare avanti”.