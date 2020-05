Fase 2, Conte: “Grazie agli italiani, ma non è finita. Non è il tempo dei party e della movida altrimenti la curva risale”

“Grazie a voi italiani, ma non è finita, chiariamolo, non è il tempo dei party e della movida, altrimenti la curva risale”. E’ quanto ha detto il premier, Giuseppe Conte, rispondendo, fuori dal Senato, ad un’anziana che lo ringraziava “a nome dell’Italia” per l’impegno di questi mesi. “Abbiamo tolto l’autocertificazione – ha aggiunto il presidente del Consiglio – perché la curva era sotto controllo, ma nessuno pensi che sono saltate le regole di precauzione”.