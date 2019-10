Fermati nella notte a Roma due sospettati dell’omicidio di Luca Sacchi. Il giovane ucciso con un colpo di pistola alla testa mentre difendeva la ragazza da uno scippo

Due persone sono state fermate a Roma in relazione all’omicidio di Luca Sacchi, il 24enne romano ucciso ai Colli Albani, l’altro ieri sera, con un colpo di pistola alla testa mentre tentava di difendere la sua ragazza da uno scippo. I due sospettati sono stati accompagnati in Questura per essere interrogati. Per gli investigatori dovrebbe trattarsi dell’uomo che ha sparato e dell’altro che era con lui, entrambi poi fuggiti a bordo di una Smart. Dalle prime informazioni sembrerebbe che non si sia trattato di una normale rapina, ma che dietro ci possa essere dell’altro.