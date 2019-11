Fico guarda avanti. Priorità ai temi, all’organizzazione e all’identità del Movimento. “Dobbiamo farlo, è urgente, non si può rimandare”

“Di elezioni regionali ne abbiamo fatte tante, ce ne sono e ce ne saranno ancora, ma quello che urge è un momento di riflessione importante sull’organizzazione, sui temi, sull’identità e sul posizionamento generale nel futuro di questo Movimento”. Non ha dubbi il presidente della Camera e big pentastellato dell’area ortodossa, Roberto Fico (nella foto). “Dobbiamo farlo, è urgente, non si può rimandare”, aggiunge sul suo profilo Facebook. “Discutere di una pausa elettorale è un problema minore, la priorità è affrontare i nodi del Movimento – aggiunge -. Questo va fatto tutti insieme: ognuno deve partecipare a questo percorso, dire la propria e proiettare il Movimento nel futuro. Non nei prossimi due, tre o dodici mesi, ma più avanti nel tempo”.