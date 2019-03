Flat tax, Salvini contro Tria: “Con 12-15 miliardi facciamo una rivoluzione epocale”. Ma per il Mef la misura costa 60 miliardi

“Con una cifra compresa tra 12 e 15 miliardi ci sarebbe un primo abbassamento fiscale. E’ importante mantenere gli impegni e iniziare il percorso, con 15 miliardi si farebbe una rivoluzione epocale”. E’ quanto ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite a No Stop News su Rtl 102.5. Sulla flat tax per le famiglie, ha detto ancora il leader della Lega, “stiamo facendo i conti del caso ma siamo convinti che se abbassi le tasse lo stato nel primo anno incassa di meno ma poi incassa di più, è un investimento intelligente in chiave futura”. “Sono numeri strampalati – ha aggiunto Salvini -, sono indiscrezioni. 50 miliardi, 60 miliardi… non siamo al Superenalotto, i numeri li contiamo con più precisione”.

“La Flat tax costa 60 miliardi di euro e il nostro Paese non se li può permettere, dunque è una promessa che non si può mantenere”, ha commentato la ministra per il Sud, Barbara Lezzi, ospite del programma 24 Mattino – Morgana e Merlino su Radio 24. “Vogliamo rivedere le aliquote fiscali – ha aggiunto Lezzi – ma il principio costituzionale deve rimanere fermo. La progressività, a mio avviso, non può essere aggirata. Per la Lega non si tratta di 60 miliardi, per il Mef invece sì, e non credo che il Mef si sbagli”.

“Sulla Flat tax familiare troveremo una soluzione insieme alla Lega – aveva detto ieri il vicepremier Luigi Di Maio -, come abbiamo sempre fatto. Sono molto fiducioso. Noi come M5s abbiamo lavorato a una riduzione degli scaglioni e della pressione fiscale attraverso il coefficiente familiare e in questo senso si individuerà un punto di incontro, ne sono certo. L’importante è non fare facili promesse alla Berlusconi, come rappresentanti dello Stato non dobbiamo mai dimenticarci di avere delle responsabilità nei confronti dei cittadini”.

Secondo il Mef la Flat tax a due aliquote sul reddito familiare avrebbe un costo di 59,3 miliardi. Del costo totale della misura, il peso della clausola di salvaguardia, secondo una simulazione prodotta a febbraio dal ministero guidato da Giovanni Tria, sarebbe di 4,4 miliardi. La simulazione prevede una deduzione di 3mila euro per ciascun componente del nucleo familiari con reddito fino a 35mila euro.

Mentre per i redditi superiori ai 50mila euro all’anno, non sarebbe prevista alcuna deduzione. Il testo fa riferimento ad una duplice aliquota: del 15% fino a 80mila euro di reddito e del 20% per i redditi eccedenti tale soglia. La misura, sempre secondo la simulazione del Mef, favorirebbe un numero di nuclei familiari pari a 16,4 milioni mentre il vantaggio medio familiare sarebbe di circa 3600 euro.