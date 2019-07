Fondi russi alla Lega, Di Maio scherza: “Meglio Putin che i petrolieri”. La posizione dei Cinque Stelle: “Il Movimento fa l’interesse degli italiani, non di altri Paesi”

“Cosa ne penso di questa storia? Ma va, sto lavorando, sicuramente meglio Putin che i petrolieri…”. E’ quanto ha detto all’Ansa il vicepremier Luigi Di Maio, rispondendo a una domanda sulle rivelazioni del sito americano Buzzfeed in merito a possibili finanziamenti russi destinati alla Lega. “Scherzi a parte – ha poi aggiunto il leader pentastellato -, il M5S pensa agli italiani e a me interessa questo. Stop. La nostra posizione ufficiale è pubblica sulla pagina M5S”.

“In queste ore – si legge in un post pubblicato sulla pagina del Movimento – leggiamo di presunti finanziamenti provenienti dalla Russia e indirizzati alla Lega. Leggiamo di possibili querele e tutti ci chiamano per sapere la nostra posizione. La nostra posizione è semplice e l’abbiamo sempre ribadita: al MoVimento 5 Stelle non gliene frega nulla dei petrolieri e men che meno degli speculatori. Sono mondi che proprio non ci appartengono e ne siamo orgogliosi. Avere le mani libere significa questo: non rispondere a nessuno di questi colossi, così come non ci facciamo piegare dai Benetton sulla tragedia del Ponte Morandi”.

“Il MoVimento 5 Stelle – prosegue il post – risponde solo ai cittadini, dipende da loro. Punto! Quindi queste storie non ci sfioreranno mai e non devono, ovviamente, nemmeno sfiorare il governo! Sia chiara una cosa: l’Italia è un Paese autonomo e chi si candida a rappresentarla deve fare l’interesse dell’Italia, non di altri Paesi. Che questi si trovino a Est od Ovest fa poca differenza. Che vendano Vodka o Coca Cola non importa. Noi siamo liberi e lo resteremo. Noi spieghiamo sempre nel dettaglio ogni cosa, inoltre, e ci aspettiamo che tutte le forze politiche facciano lo stesso. Si chiama trasparenza ed è il minimo sindacale!”.