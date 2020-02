Gli specialisti di Forza Italia sognano il ritorno alle leggi ad personam. E chi se ne frega dei 130mila processi mandati al macero ogni anno dalla prescrizione

“Pd e Cinque Stelle hanno trovato un accordo su un testo incostituzionale e cercano di utilizzare lo strumento del Milleproroghe per consolidarlo. Tutto ciò non è consentito e Fico non lo può permettere. Bisogna dare atto ad Italia Viva di avere affrontato a viso aperto, insieme a noi, una battaglia di civiltà giuridica. Se Renzi andrà fino in fondo salveremo insieme il Paese da una deriva forcaiola. E vinceremo insieme la sfida per uno stato liberale di diritto. Per scongiurare questo obbrobrio giuridico è fondamentale non tirarsi indietro privilegiando il risultato, non la primogenitura”. Parola dei deputati di Forza Italia Enrico Costa (nella foto) e Alessandro Cattaneo. E chi se ne frega dei 130mila processi mandati al macero ogni anno dalla prescrizione. Viva le leggi ad personam.