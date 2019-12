Governo, Di Maio: “Andare avanti su temi fondamentali per gli italiani come la casa, la sanità e il lavoro. Doveroso stilare una lista di priorità”

“La condivisione interna di dover stilare un’agenda con precise priorità per il Paese, come chiesto già settimane fa dal M5S, dimostra che ci sono le basi per fare ancora meglio. E in questa cornice, di condivisione e convergenza di vedute, il governo deve andare avanti su temi fondamentali per gli italiani come la casa, la sanità, il lavoro”. Ad affermarlo è il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a proposito di quanto ha detto oggi il premier Giuseppe Conte sul futuro dell’Esecutivo giallorosso. “Penso sia dunque doveroso stilare una lista di priorità – ha aggiunto il leader M5S – andando anche a individuare le tempistiche per l’approvazione di importanti provvedimenti, vale a dire un cronoprogramma da gennaio, per portare avanti con trasparenza le cose che abbiamo promesso agli italiani”.