Governo, Zingaretti: “Dopo la Manovra lavoriamo ad una nuova Agenda 2020 per riaccendere i motori dell’economia”

“Sono importanti le parole del Commissario Ue Paolo Gentiloni sulle modifiche alle regole europee per consentire di affrontare al meglio le sfide future per un nuovo modello di sviluppo che mette ai primi posti della nostra agenda la sostenibilità ambientale e sociale. Chiudiamo bene la manovra economica”. E’ quanto scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. “Poi, con il presidente Conte – aggiunge Zingaretti -, lavoriamo ad una nuova Agenda 2020 per riaccendere i motori dell’economia, per creare lavoro, per sostenere la rivoluzione verde, per rilanciare gli investimenti, per semplificare lo Stato, per sostenere la rivoluzione digitale, per le infrastrutture utili, per investire su scuola, università e sapere. C’è bisogno di una visione condivisa – ha detto ancora il segretario del Pd -, come sottolinea anche il segretario della Cgil Landini, di un progetto tra governo, organizzazioni sindacali e imprese per salvare l’Italia. Alleanza vuol dire condivisione e avere a cuore gli interessi dell’Italia”.