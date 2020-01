Gregoretti, la Lega invita a digiunare per il Capitano. Spunta un sito internet per aderire all’iniziativa: “Io sto con lui e #digiunopersalvini”

Digiunopersalvini.it è il sito attivo da pochi minuti dove è possibile aderire all’iniziativa “Sto con lui e per un giorno #digiunopersalvini”, in vista del voto sull’autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini per la vicenda Gregoretti. “Caso Gregoretti, Matteo Salvini a processo, rischia la galera per aver difeso la Patria! Io sto con lui e digiunerò per un giorno in segno di solidarietà” si legge nella home dello stesso sito. Il dominio, che in pochi minuti ha raccolto una cinquantina di firme, risulta registrato da “Lega per Salvini Premier” nella persona del deputato e tesoriere leghista, Giulio Centemero.