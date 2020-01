Gregoretti, palazzo Madama ha deciso. Il voto della Giunta delle immunità sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini ci sarà il 20 gennaio

La Giunta delle immunità del Senato voterà lunedì 20 gennaio l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso del sequestro della nave “Gregoretti” della Guardia Costiera. E’ quanto ha deciso la Giunta per il regolamento, approvando l’ordine del giorno del centrodestra per un verdetto il 20, nonostante scadano oggi i giorni perentori. Alla votazione ha partecipato anche la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, votando a favore. Nella Giunta, reintegrata di due senatori di maggioranza, le due parti sono 6 a 6, esclusa la presidente.