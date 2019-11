I Cinque Stelle contro Zaia. Venezia affonda e il governatore leghista in piena emergenza va a festeggiare al PalaDozza di Bologna

Stoccata al governatore veneto Luca Zaia (nella foto) che giovedì sera, in piena emergenza acqua alta a Venezia, era a Bologna al PalaDozza per l’evento in sostegno della candidata leghista in Emilia Romagna Lucia Borgonzoni. L’accusa parte dal deputato veneto del Movimento 5 Stelle, Raphael Raduzzi: “Proprio Zaia, che governa in Veneto dal 2010, fa il finto tonto e si chiede che fine ha fatto il Mose? Non faccia il ridicolo, si assuma le sue responsabilità e chieda scusa per essere andato a Bologna, invece di stare sul pezzo”. “Venezia affonda travolta dall’acqua e dalla malapolitica, cittadini e imprenditori stanno avendo danni incalcolabili e il governatore del Veneto Luca Zaia che fa? Va a Bologna a festeggiare e a fare campagna elettorale per la Lega”, conclude.