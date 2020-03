I contagiati da Coronavirus sono oltre 33mila, più di 4mila nuovi casi e 427 morti nelle ultime 24 ore

Sono 33.190 i malati di Coronavirus in Italia, con un incremento, rispetto a ieri di 4.480 casi. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 41.035. A fornire il nuovo aggiornamento è stato il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso della consueta conferenza stampa. Sono, invece, 4.440 le persone guarite, 415 in più rispetto a mercoledì (ieri il dato giornaliero era di 1.084), le vittime sono 3.405, con un incremento, sempre rispetto all’aggiornamento di ieri, di 427 decessi.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 13.938 in Lombardia, 4.506 in Emilia-Romagna, 3.169 in Veneto, 2.754 in Piemonte, 1.622 nelle Marche, 1.422 in Toscana, 883 in Liguria, 741 nel Lazio, 605 in Campania, 522 in Friuli Venezia Giulia, 491 nella Provincia autonoma di Trento, 421 nella Provincia autonoma di Bolzano, 449 in Puglia, 321 in Sicilia, 366 in Abruzzo, 328 in Umbria, 209 in Valle d’Aosta, 204 in Sardegna, 164 in Calabria, 38 in Molise e 37 in Basilicata. Ci sono anche 300 finora positivi al virus Covid-10, ma nessuno di loro è grave, ha spiegato, nel corso della conferenza stampa, il professor Alberto Villano, presidente della Società italiana di pediatria, sottolineando che questa emergenza “non è un problema pediatrico”.

Nelle ultime settimane, riferisce la Protezione civile, sono stati effettuati 182.777 tamponi. “Tutte le regioni – ha assicurato Borrelli – avranno i tamponi necessari e se servirà ne acquisteremo degli altri”. “Ho firmato un’ordinanza per la dematerializzazione delle ricette mediche, con l’attribuzione di un codice; i cittadini non dovranno più andare da un medico di base, ma avranno un codice in farmacia per ritirare i farmaci” ha spiegato Borrelli. “Da più parti – ha aggiunto il capo del Dpc – ci giunge notizia di abbandono di animali domestici, in particolar modo cani. E’ una cosa assolutamente deprecabile, in nessun modo è stata dimostrata la possibilità di contagio animali-uomo”.