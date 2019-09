“I Mattei sono passati entrambi alla minchiata d’impulso”. Grillo ai parlamentari renziani: “In questo momento c’è una sola onda, con sopra soltanto due surfisti: Conte e Salvini”

“In questo momento c’è una sola onda, con sopra soltanto due surfisti: Conte e Salvini”. Già l’incipit della lettera aperta di Beppe Grillo ai renziani dice tutto su dove il cofondatore M5S vuole andare a parare. Il gradimento e l’attenzione degli italiani si sono quasi completamente biforcati su di loro. L’ex ministro degli Interni, d’ora in poi il fuggiasco, è nel pieno di una escalation di bambini abbracciati e santini, circondato da una variabilmente temibile armata di nervosissimi compatrioti.

“Il fuggiasco, per via del fatto che non è più aviotrasportato dal ministero degli Interni, deve crescere i toni ed accelerare l’arroventamento degli animi di tutto lo scontento possibile – prosegue Grillo -. Cercherà di trasformare ogni valle del paese in una piccola Pontida!”. Poi c’è pure “Matteo Secondo”: “Fra una manata di pop-corn e l’altra, è scomparso dalla top ten dei politici più graditi, in qualcuna c’è ancora ma sotto a Franceschini. Così annuncia improvvisamente di fare una Renzata. Renzi è un animale politico di livello, si accorge di come vanno le cose velocemente: se aspetta la Leopolda non gli resterà altro da fare che spogliarsi davanti a tutti e mostrare tatuaggi Bce and Fmi forever!”.

“Insomma – aggiunge il fondatore del M5S -, sa che ogni minuto di assenza dalle scene, in queste settimane, corrisponde ad un oblio di mesi e si sente improvvisamente tornare su i popcorn! è addirittura in piena indigestione da popcorn: ha capito che l’abbuffata di guardonismo politico lo potrebbe annientare dalle scene! Così minaccia il paese di far cessare lo scontro fra i due veri ercoli del gradimento con il grave rischio di svegliarci tutti con Pontida capitale”. E conclude: “Di solito, prima di fare qualcosa di importante si è presi dai dubbi, si valutano i pro ed i contro, si possono vivere anche giorni di tormento interiore, poi ci si esaspera e si fa una minchiata d’impulso! I Mattei sono passati entrambi alla minchiata d’impulso”.