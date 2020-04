Il calo dei ricoveri mantiene il trend degli ultimi 7 giorni. I malati sono oltre 98mila. Più di 66mila in isolamento domiciliare. Ancora oltre mille nuovi contagi al giorno

C’è il segno meno nella colonna dei nuovi ricoveri. Tra contagiati, guariti e deceduti, il dato dei nuovi degenti continua a mantenere, infatti, il trend in diminuzione ormai imboccato da una settimana. Questo vuol dire, soprattutto, meno pressione sulle strutture ospedaliere e un numero di pazienti, sempre più alto, che sta superando la malattia a casa, in isolamento e senza la necessità di supporto medico specializzato. I malati più gravi attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 3.497: -108 rispetto a giovedì, confermando la decrescita, costante, iniziata il 4 aprile scorso. Di questi, 1.202 sono in Lombardia, segnando un calo, anche negli ospedali del Nord, di 34 degenze. I malati di Coronavirus sono complessivamente 98.273, con un incremento, sempre rispetto a giovedì, di 1.396 casi (erano 1.615).

Un dato, come quello dei guariti, che risente molto del flusso dei risultati dei tamponi tra un giorno e l’altro. Il numero di pazienti negativizzati sono 30.455 e anche in questo caso si può parlare di una progressione costante del numero di guariti: 1.985 in più di ieri (ieri erano 1.979). Le vittime sono 18.849 (110 i medici e 28 gli infermieri), con un aumento, rispetto a giovedì, di 570 (erano 610). Degli oltre 98mila contagiati, 28.242 sono poi ricoverati nei raparti ordina con sintomi non importanti (- 157 in meno rispetto a ieri) e 66.534 si trovano, invece, in isolamento domiciliare asintomatici o con sintomi molto lievi.

“I dati – ha detto nel corso della consueta conferenza stampa serale il capo della Protezione civile Angelo Borrelli – ci confermano il calo della pressione ospedaliera iniziato ormai una settimana fa. Riguardo al trend generale di crescita dei contagi, il trend mostra un incremento di 3.951 unità nuove persone contagiate rispetto a ieri che porta il totale dei casi a 147.577, comprensivo quindi sia delle persone attualmente positive che di quelle decedute e guarite”.

Nel dettaglio (qui la mappa dei contagi): i casi attualmente positivi sono 29.530 in Lombardia, 13.350 in Emilia-Romagna, 11.576 in Piemonte, 10.647 in Veneto, 5.822 in Toscana, 3.301 in Liguria, 3.316 nelle Marche, 3.633 nel Lazio, 2.963 in Campania, 1.994 nella Provincia autonoma di Trento, 2.336 in Puglia, 1.398 in Friuli Venezia Giulia, 1.967 in Sicilia, 1.635 in Abruzzo, 1.317 nella Provincia autonoma di Bolzano, 752 in Umbria, 876 in Sardegna, 786 in Calabria, 602 in Valle d’Aosta, 279 in Basilicata e 193 in Molise.