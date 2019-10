Il centrodestra trionfa in Umbria. La leghista Tesei eletta presidente. 20 punti di scarto su Bianconi. Salvini: “Impresa storica. Qualcuno a Roma dovrà riflettere”

Netta vittoria del centrodestra alle elezioni regionali in UMBRIA. La candidata di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia Donatella Tesei si è imposta con il 57,55% dei voti (255.158), venti punti percentuali in più rispetto a Vincenzo Bianconi, sostenuto da Pd, M5S e Leu, che si ferma al 37,48% (166.179 voti). Esulta il leader leghista Matteo Salvini, che già dopo l’arrivo dei primi dati provvisori, da cui emergeva nettamente la tendenza a favore del centrodestra, ha affermato: “Penso che per Pd e Cinque stelle questa sia una lezione di umiltà, trasparenza e orgoglio che non si dimenticheranno. Conte dirà che l’Umbria è una piccola regione, per me un presidente che dice che il voto in Umbria non ha importanza è un omino. Qualcuno a Roma dovrà riflettere. Gli italiani – ha aggiunto il leader leghista – non amano il tradimento e il poltronismo”.

“La nostra alleanza – scrive su Twitter il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi – è il futuro dell’Italia e ha il diritto-dovere di governare il Paese”. “Vedremo che farà Conte – la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni -, se c’è un briciolo di dignità dovranno essere loro a trarre le conseguenze”. “Rifletteremo molto su questo voto e le scelte da fare, voto certo non aiutato dal caos di polemiche che ha accompagnato la manovra economica del Governo”, commenta il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Mentre il M5S chiude a nuovi accordi regionali con i dem: “Il patto civico per l’Umbria lo abbiamo sempre considerato un laboratorio, ma l’esperimento non ha funzionato. Nella nostra storia non avevamo mai provato una strada simile. E questa esperienza testimonia che potremo davvero rappresentare la terza via solo guardando oltre i due poli contrapposti”.