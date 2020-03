Il Coronavirus contagia anche i mercati. La Borsa di Milano piomba a -11%. Giù tutti i listini europei. Perdite peggiori della Brexit

Prosegue il crollo di Piazza Affari, che ondeggia attorno ai minimi di giornata con l’indice Ftse Mib in calo di oltre l’11%. Con gli indici di Wall street in ribasso di circa cinque percentuali, nuova raffica di sospensioni a Milano, dove tra i titoli principali i peggiori sono Saipem, Tenaris ed Eni in crollo di circa il 20% in scia con il petrolio. Molto male anche le Borse di Londra (-8,1), Parigi e Francoforte (-7,7) e Madrid (-7,9). Il crollo che stanno subendo le Borse europee, in seguito all’emergenza coronavirus, è superiore anche a quello registrato in occasione del referendum sulla Brexit. L’indice Stoxx 600, che raggruppa le principali società europee quotate, cede il 7,4%, dopo essere arrivato a perdere fino all’8,2%. Il 24 giugno 2016, dopo il voto della Gran Bretagna per l’uscita dalla Ue, il paniere affondò del 7%.