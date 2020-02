Il Coronavirus non si ferma. Quarta vittima in Italia, la terza in Lombardia. Circa 200 i contagi nelle 5 regioni più colpite

Terza vittima del Coronavirus in Lombardia, la quarta in Italia. All’ospedale “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo è morto un uomo di 84 anni, ricoverato da tempo per patologie pregresse. “Nella notte sono salite a 150 le persone contagiate da Coronavirus. Purtroppo si è registrato anche il decesso di un uomo di 84 anni ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Rispetto all’ultimo aggiornamento di ieri sera sono dunque 38 i nuovi casi”, ha fatto sapere Regione Lombardia, aggiungendo che “ulteriori aggiornamenti saranno forniti nel corso della giornata”.

Sono poco meno di 200 (compresi i quattro decessi e un ex contagiato) i pazienti positivi ai test del Corovinarus, sono residenti in 5 regioni, molti dei quali tra la Lombardia e il Veneto. Secondo gli ultimi dati del Dipartimento della Protezione civile: 165 casi sono in Lombardia, 27 in Veneto, 16 in Emilia Romagna, 6 in Piemonte e 2 già accertati a Roma (la coppia di cinesi ricoverati allo Spallanzani). I soggetti sotto osservazione sono 129, dei 152 positivi 55 sono ricoverati, 25 quelli in terapia intensiva, 19 in isolamento domiciliare e 27 in verifica. Le vittime sono 4: una donna morta a Crema, un anziano a Vo’ Euganeo, un’altra donna morta nella sua abitazione di Casalpusterlengo e l’anziano deceduto a Bergamo. Oltre 50mila i residente nelle aree più a rischio.

“Siamo a 165 contagiati, i numeri purtroppo stanno aumentando, ma contiamo che con l’ordinanza che abbiamo preparato nei prossimi giorni il contagio si possa fermare” ha detto, questa mattina, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ai microfoni di Radio Anch’io. “Non è stato fatto nessun errore, si è intervenuti con grande determinazione, è risultato strano per tutti che ci sia stata una così rapida diffusione. Non si riesce a capire anche perché si è concentrato in quella zona”.

“Aspettiamo di vedere gli esiti dei provvedimenti presi – ha aggiunto il governatore lombardo – che, crediamo possano contribuire in modo sostanziale a limitare e poi interrompere il contagio”. Il presidente ha comunque voluto invitare alla calma, spiegando che “i medici con cui ci siamo confrontati per le misure che abbiamo preso hanno detto di non farsi prendere dal panico, ma nemmeno di avere un comportamento imprudente. Bisogna continuare a vivere come se non ci fosse nulla di nuovo, ma evitare comportamenti imprudenti che possano aiutare la diffusione. La vita deve essere quella di tutti i giorni”, ha detto Fontana.

“I provvedimenti presi – ha detto ancora Fontana – credo che siano assolutamente sufficienti. Sono nati dopo confronti e analisi tra scienziati che hanno consigliato, assumendo anche posizioni diametralmente opposte, e che sono arrivati a questa sintesi. Sono convinto che nel giro di pochi giorni la diffusione inizierà a regredire. E’ chiaro che siamo pronti a ogni evenienza, ma non ci voglio neanche pensare”. A chi gli chiedeva se ritenesse possibile riaprire le scuole tra sette giorni, il prossimo lunedì, il presidente della Regione Lombardia ha risposto che “se i numeri ci danno ragione, con una regressione evidente, e gli scienziati ci dicessero di sì, allora assolutamente”.

“Noi abbiamo trovato un numero cospicuo di soggetti positivi – ha spiegato il senatore M5S e vice ministro per la Salute Pierpaolo Sileri – perché siamo andati a cercarli in misura minuziosa, risalendo ai contatti dei contagiati con sintomi. Non ne abbiamo fatti troppi (di tamponi ndr). E’ una precauzione. E’ giusto continuare su questa linea. I medici negli ospedali in contatto con sospetti positivi devono indossare i dispositivi di protezione individuale, che partono dalle mascherine, i guanti. Gli ospedali sono riforniti. I medici di base verranno riforniti, tutti coloro che rischiano di entrare in contatto, anche nei pubblici esercizi”.