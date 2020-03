Il Governo chiude tutte le attività produttive non essenziali. Conte: “Decisione per affrontare fase più critica del contagio”

Il Governo chiude, su tutto il territorio nazionale, le attività produttive non essenziali. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte nel corso di una diretta Facebook. “Abbiamo deciso di chiudere nell’intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia essenziale” ha detto il presidente del Consiglio. “Fin dall’inizio – ha aggiunto – ho scelto di non minimizzare, di non nascondere la realtà e di rendere tutti partecipi della sfida, è la crisi più difficile che il Paese sta vivendo dal secondo dopo guerra. Le restrizioni – che resteranno in vigore fino al 3 aprile – sono necessarie per “affrontare la fase più acuta del contagio” e “per contenere quanto più possibile la diffusione dell’epidemia”.

“E’ la crisi più difficile – ha detto Conte – che il paese sta vivendo dal secondo dopoguerra. La morte di tanti concittadini è un dolore che ogni giorno si rinnova. Oggi abbiamo deciso di compiere un altro passo. La decisione assunta è quella di chiudere in tutt’Italia ogni attività che non sia necessaria, cruciale e indispensabile. I supermercati, farmacie e negozi di generi alimentari e di prima necessità resteranno aperti, non ci sarà nessuna restrizione. Invito tutti a mantenere la massima calma. Assicureremo – aggiunge -i servizi finanziari e bancari, e i trasporti pubblici”.

“Consentiremo solo il lavoro in smart working – ha detto ancora il presidente del Consiglio -, e solo le attività produttive rilevanti. Rallentiamo il motore produttivo del Paese, ma non lo fermiamo. Non è una decisione facile, ma si rende necessaria, per poter contenere quanto più possibile l’epidemia. L’emergenza sanitaria si sta tramutando in emergenza economica. Il Governo interverrà con misure straordinarie, che ci consentiranno di rialzarci più forti di prima”.