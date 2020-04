Il Governo proroga le restrizioni fino al 3 maggio. Conte: “Decisione difficile ma necessaria di cui mi assumo tutte le responsabilità politiche. Non possiamo vanificare gli sforzi sin qui fatti”

Palazzo Chigi ha emanato il nuovo Dpcm che proroga le restrizioni per arginare l’epidemia di Coronavirus, in scadenza il 13 aprile, al 3 maggio. Ad annunciarlo è stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ribadendo che la maggior parte delle attività resteranno chiuse ancora per tre settimane al fine di evitare il rischio di una seconda ondata di contagio. Senza valide motivazioni (lavoro, spesa, visite sanitarie) sarà quindi vietato uscire dal proprio domicilio. Dal punto di vista commerciale sono previste pochissime deroghe, tra cui quella per librerie, negozi per neonati e cartolerie e e taglio boschi che potranno riprendere l’attività dal 14 aprile.

“Proroghiamo le misure restrittive fino al 3 maggio – ha detto il premier -, una decisione difficile ma necessaria di cui mi assumo tutte le responsabilità politiche. Non possiamo vanificare gli sforzi sin qui fatti”. Si rischierebbe, ha ribadito Conte, “un aumento dei decessi e delle vittime”. “Se cediamo adesso – ha detto il presidente del Consiglio – c’è il rischio di ripartire daccapo. L’auspicio è che dopo il 3 maggio si possa ripartire con cautela e gradualità ma ripartire: dipenderà dai nostri sforzi”.

“La nostra determinazione – ha detto ancora il presidente del Consiglio – è allentare il prima possibile le misure per tute le attività produttive per far ripartire quanto prima in piena sicurezza il motore del nostro Paese a pieno regime: non siamo ancora nella condizione di farlo, dobbiamo attendere ancora. Prometto che se anche prima del 3 maggio si verificassero le condizioni, cercheremo di provvedere di conseguenza”.