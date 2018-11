Haftar parteciperà alla conferenza sulla Libia. Il suo arrivo a Palermo è previsto in serata. Anche Medvedev atteso per questa sera. Al Sisi è già arrivato

Il maresciallo Khalifa Haftar è atteso a Palermo in serata per partecipare al summit internazionale sulla Libia. La conferma arriva da fonti libiche. La presenza a Villa Igiea, la sede che da questa sera ospiterà il vertice a cui partecipano 38 delegazioni, del capo dell’Esercito nazionale libico e comandante della Cirenaica era in forse ed era stata più volte smentita dai media internazionali. In mattinata si era diffusa anche la notizia che Haftar si sarebbe comunque recato in Sicilia per prendere parte ad un summit, a margine dell’evento e in un altro luogo, con i presidenti di Egitto, Tunisia, Ciad, Niger e con i premier italiano, Giuseppe Conte, e quello russo, Dmitri Medvedev. Medvedev arriverà a Palermo questa sera mentre il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, è già arrivato a Villa Igiea.