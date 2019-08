Il primo pezzo del nuovo Ponte Morandi sarà pronto entro settembre. Potrebbe essere intitolato a De André, Tenco o al navigatore Colombo. Lo sceglieranno i genovesi con un concorso di idee

Il ponte di Genova, che sostituirà il Morandi crollato il 14 agosto dello scorso anno causando la morte di 43 persone, è in una fase cruciale. “A fine agosto – ha spiegato all’Ansa il sindaco e commissario alla ricostruzione Marco Bucci – i demolitori avranno finito la loro parte. Al momento si sta lavorando sulle fondamenta di 11 delle 18 pile previste. La prima a salire è la 9. E’ già alta una ventina di metri. Sono arrivate 3 delle 30 navi previste da qui a ottobre con gli impalcati. Nella seconda metà di settembre vedremo il primo pezzo, con l’impalcato montato su 2 pile”. La scelta del nome del nuovo viadotto sul Polcevera sarà aperta ai cittadini. Il concorso di idee sarà lanciato a settembre dal Comune di Genova. “I più gettonati – ha spiegato ancora Bucci – sono quelli di Fabrizio De André, Luigi Tenco e Cristoforo Colombo. A settembre lanceremo il concorso di idee, poi tra i nomi che arriveranno una apposita commissione sceglierà quello definitivo. Io non ho una idea, non ci ho ancora pensato”. Tra le possibilità, come aveva detto nei mesi scorsi lo stesso primo cittadino, c’è anche quella di chiamarlo “Ponte per Genova”, magari nella traduzione in genovese.