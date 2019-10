Il taglio dei parlamentari approda oggi in Aula alla Camera. E’ l’ultimo voto per la riforma costituzionale voluta dai Cinque Stelle

La riforma costituzionale per il taglio del numero dei parlamentari, fortemente voluta dal Movimento cinque stelle, approda oggi, con l’apertura della discussione generale e poi con il voto finale, nell’Aula della Camera. Con la riforma, al suo ultimo passaggio nelle camere, Camera e Senato, fin dalla prossima legislatura, scenderebbero a 600 seggi (400 a Montecitorio e 200 a Palazzo Madama). La riforma taglia, infatti, 345 parlamentari: da 315 a 200 senatori e da 630 a 400 deputati. Il risparmio calcolato sarà di circa 500 milioni di euro ogni legislatura.

“Per il taglio dei parlamentari non mi aspetto solo un voto di maggioranza, ma un voto trasversale del Parlamento” ha detto, ieri, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Leggo di alcune forze politiche – ha continuato il leader M5S- che vorrebbero assentarsi, di parlamentari di opposizione che non vorrebbero venire in Aula. Vorrà dire che gli manderemo una piccola poltrona a casa per ricordargli che in un momento storico hanno scelto le poltrone al cambiamento”. Per il leader pentastellato il taglio dei parlamentari “è una battaglia che condivide oltre il 90% degli italiani. Sono molto emozionato in due ore di lavoro, si vota e ci sono 345 poltrone in meno, stipendi in meno e anche meno burocrazia”.

I parlamentari di Lega, Fi e Fdi dovrebbero votare tutti Sì. E’ quanto è trapelalo, ieri, al termine del vertice dei leader del centrodestra Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. “Il taglio dei parlamentari – ha detto Salvini – l’abbiamo votato 3 volte e lo voteremo anche la quarta. E al vertice (con Berlusconi e Meloni) abbiamo deciso che avremo una posizione comune. L’importante è che non ci sia uno scambio delle vacche tra M5s e Pd”.