Incognita Italia Viva. Renzi già mette paletti sulla riforma della giustizia. E sul reddito di cittadinanza: “Ha violato le regole il 60 per cento dei beneficiari”

Tira una brutta aria sulla Giustizia. “Vedo che si sono messi d’accordo Bonafede e Orlando, quando verranno in aula ne discuteremo e diremo la nostra”. Ai microfoni di Zapping, Matteo Renzi (nella foto), non sembra aver preso bene più di tanto l’intesa M5S-Pd sulla riforma. Non funziona “quando giustizia diventa la prosecuzione della politica con altri mezzi. E’ possibile che ci siano imputati che restano per 16 anni imputati e poi vengono assolti? Faccio un nome: Angelucci. O Alfonso Papa con i titoloni sulla P4 e poi è stato assolto (in realtà prescritto, ma fa niente, ndr) Bisogna essere garantisti sempre”. E per finire, un colpo pure al Reddito di cittadinanza: ha violato le regole “il 60 per cento” dei beneficiari, “vorrei che ci sia attenzione della Guardia di Finanza su chi” lo percepisce.