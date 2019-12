Johnson trionfa in Gran Bretagna. I Conservatori ottengono oltre 360 seggi. La sterlina vola. “Realizzerò la Brexit entro gennaio, senza se e senza ma”

I Conservatori di Boris Johnson stravincono in Gran Bretagna. Secondo le ultime proiezioni ottengono 363 seggi, 47 in più rispetto alle elezioni precedenti, mentre i Laburisti di Jeremy Corbyn si fermano a 203, perdendone 59. Sale lo Scottish National Party a 48 seggi, 13 in più rispetto alle elezioni precedenti, mentre i LibDem si fermano a 11 (1 in meno). La vittoria di Johnson apre la strada all’attuazione della Brexit in tempi brevi, già nelle prossime settimane, dopo l’accordo raggiunto con l’Unione Europea. “Abbiamo provocato un terremoto e cambiato la mappa politica del Paese, dobbiamo cambiare il partito per essere all’altezza” ha commentato Johnson. “Realizzare la Brexit – ha aggiunto il premier inglese – è una decisione inconfutabile, indiscutibile del popolo britannico. E’ la più grande vittoria dagli anni 80, quando molti di voi non erano neanche nati. Adesso uniamo il Paese. Con questo mandato finalmente realizzeremo la Brexit. Metterò la parola fine a tutte le assurdità di questi tre anni e realizzerò la Brexit entro gennaio, senza se e senza ma”. La sterlina in forte rialzo dopo la vittoria. La valuta britannica è arrivata a superare 1,35 dollari per la prima volta da maggio 2018, registrando il balzo più forte in un decennio. Poi è ripiegata a 1,3446, in crescita di oltre il 2%. Nei confronti dell’euro, la sterlina ha raggiunto i massimi da luglio 2016, guadagnando l’1,8% a 83,05 pence per un euro.