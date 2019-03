La base della Lega si ribella a Salvini: Non puoi far cadere il Governo per il Tav. I social del leader del Carroccio invasi dai commenti

La base della Lega si ribella a Matteo Salvini. I profili social del ministro dell’Interno e leader del Carroccio da alcune ore sono invasi di commenti, soprattutto negativi, nei confronti della linea assunta da Salvini sul progetto del Tav Torino-Lione. Salvini ha deciso di forzare la mano spingendo la maggioranza verso il punto di non ritorno e, stando ai commenti che continuano ad arrivare su Facebook e Twitter, questa decisione non è piaciuta in primis ai suoi elettori. “Non puoi far cadere il governo per il Tav”, scrivono in molti commentando ciò che sta accadendo nelle ultime ore e dopo le dichiarazioni rilasciate dal vicepremier al termine della conferenza stampa del premier Giuseppe Conte di ieri sera.