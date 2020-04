La Raggi dona allo Spallanzani di Roma un respiratore polmonare, mascherine e altri dispositivi di protezione per gli operatori sanitari

“Oggi sono stata in visita all’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, per esprimere vicinanza nei confronti di chi sta soffrendo a causa del Coronavirus e di chi, ogni giorno da circa due mesi, sta combattendo in prima linea questa terribile battaglia: medici, infermieri e altri operatori sanitari. Abbiamo voluto farlo con gesto concreto, donando all’ospedale un ventilatore polmonare per terapia intensiva, mascherine e strumenti di protezione per gli operatori sanitari”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Questi materiali – ha spiegato la prima cittadina della Capitale – sono il frutto di una precedente donazione che Roma ha ricevuto nei giorni scorsi dalla città di Pechino. E ci sembrava giusto destinarli in particolar modo a medici e infermieri di questo istituto, specializzato in malattie infettive, che hanno ricevuto 10 mila mascherine chirurgiche, mille mascherine N95, 2 mila tute protettive, 5 mila camici isolanti, 5 mila copriscarpe e 5 mila cuffie mediche”.

“Ringrazio la dottoressa Marta Branca – ha concluso Raggi -, direttore generale della struttura, il dottor Francesco Vaia, direttore sanitario, la loro squadra di specialisti e tutte le persone che nelle ultime settimane hanno sacrificato tanto per aiutarci a combattere questa battaglia”.