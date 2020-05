La ricetta dei Cinque Stelle. Riforma fiscale per tornare a crescere. Currò: “Bisogna mettere ordine nella giungla di scadenze e burocrazia”

Le parole del governatore di Bankitalia Ignazio Visco, che ha auspicato che l’Italia affronti il problema del sommerso e dell’evasione che si traduce in un aumento delle tasse per chi invece le paga, ha trovato il plauso del pentastellato Giovanni Currò (nella foto), componente della Commissione Finanze della Camera: “Per tanti anni si è parlato di una ristrutturazione del fisco, quasi sempre lasciata in disparte e mai veramente affrontata. Adesso il devastante impatto che la crisi economica sta avendo sull’economia del Paese, è necessario raccogliere la sfida lanciata dal governatore della Banca d’Italia. Serve un processo meticoloso di riforma del fisco, che metta ordine alla giungla di scadenze e burocrazia e che faccia infine chiarezza sulle spese fiscali”.