La Santa Sede sull’orlo del default. Il nuovo libro di Nuzzi svela i segreti delle finanze vaticane. La prima copia di “Giudizio universale” consegnata ai magistrati di Papa Francesco

Il Vaticano ha sfiorato il default. A scriverlo, nel suo nuovo libro, Giudizio Universale (ed. Chiarelettere), in uscita oggi. Il giornalista e conduttore di Quarto Grado, in un’anticipazione a Repubblica, svela che la task force sui conti della Santa Sede, voluta da Papa Francesco, ha scoperto l’esistenza di un deficit nelle casse leonine che “ha raggiunto livelli preoccupanti, a rischio di condurre al default”. Nel libro Nuzzi rivela l’esistenza di una contabilità parallela, con conti segreti di cardinali e presunti prestanome che coprirebbero politici e imprenditori vicini alla Santa Sede. “Stamattina – ha detto Nuzzi all’Ansa – l’avvocato Angela De Rosa, è andata dal Promotore di giustizia vaticano e ha consegnato una copia del libro Giudizio universale corredata da una breve nota da me firmata esattamente come nel novembre 2017 quando sempre lei portò una copia di Peccato originale da cui è nata l’inchiesta sia vaticana, sia della procura di Roma sui presunti abusi ai chierichetti del preseminario San Pio X”. Il libro sarà presentato, questa sera a Roma, alla Galleria Alberto Sordi.