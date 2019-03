Affari in Africa con lady Descalzi. Per l’Espresso l’Eni avrebbe versato 310 milioni di dollari a una cordata legata alla moglie dell’Ad

È proprio il caso di dire che per Claudio Descalzi l’Africa è un pezzo di cuore. Infatti, secondo un anticipazione del settimanale l’Espresso, il gruppo Eni colosso dell’energia controllato dallo Stato, di cui Descalzi è amministratore delegato, avrebbe versato oltre 310 milioni di dollari a una cordata di aziende africane di appalti petroliferi che risultano costituite, attraverso un’anonima società di Cipro, dalla signora Marie Madeleine Ingoba Descalzi, cioè sua moglie. E, sempre secondo il settimanale, la donna risulterebbe anche titolare di un conto corrente estero da cui sarebbero usciti oltre 700 mila dollari per comprare prodotti made in Italy a Julienne Sassou Nguesso, figlia del presidente-dittatore del Congo francese. Caso sollevato già lo scorso ottobre dallo stesso giornale. Il nuovo focus arriva grazie ai Paradise Papers, 13,4 milioni di file degli studi legali offshore Appleby e Asiaciti passati da una fonte anonima al quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung e esaminati da 95 testate partner di Icij, consorzio internazionale di giornalisti investigativi di cui fa parte L’Espresso, e sui primi risultati delle indagini internazionali avviate l’anno scorso dalla Procura di Milano, che ipotizza colossali corruzioni dell’Eni in Congo, con presunte mega-tangenti divise tra il regime africano e alcuni manager italiani. Il rapporto tra Ingoba e Nguesso “una segnalazione ufficiale delle autorità anti-riciclaggio del Lussemburgo, fu trasmessa nell’autunno dello scorso anno ai magistrati italiani”.