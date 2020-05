Le vittime del Coronavirus in Italia sono quasi 30mila. Continuano a diminuire i nuovi contagi e i ricoveri nelle terapie intensive

Sono 1.401 i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore. Il totale dei pazienti ancora attualmente positivi, secondo l’ultimo bilancio reso noto dal Dipartimento della Protezione civile, è di 89.624 malati, con una decrescita di 1.904 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 1.311 sono ricoverati nelle terapie intensive, con una decrescita di 22 pazienti, 15.174 sono ricoverati con sintomi nei reparti ordinari e 73.139, pari all’82% del totale, si trovano in isolamento domiciliare asintomatici o con sintomi lievi. Rispetto a ieri ci sono 274 nuovi deceduti che portano il totale a 29.958. Il numero complessivo di guariti e dimessi sale, invece, a 96.276, con un incremento di 3.031 pazienti sempre rispetto a ieri. Nel dettaglio (qui la mappa dei contagi) i casi attualmente positivi sono: 32.015 in Lombardia, 14.469 in Piemonte, 8.011 in Emilia-Romagna, 6.534 in Veneto, 4.716 in Toscana, 3.248 in Liguria, 4.348 nel Lazio, 3.247 nelle Marche, 2.800 in Puglia, 2.139 in Campania, 2.127 in Sicilia, 1.770 in Abruzzo, 910 nella Provincia autonoma di Trento, 927 in Friuli Venezia Giulia, 633 in Calabria, 583 in Sardegna, 551 nella Provincia autonoma di Bolzano, 170 in Molise, 155 in Basilicata*, 141 in Umbria e 130 in Valle d’Aosta.