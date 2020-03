Lutto nei Cinque Stelle. Scomparsa la senatrice sarda Vittoria Bogo Deledda

Lutto tra i portavoce e in tutto il Movimento Cinque Stelle per la scomparsa della senatrice Vittoria Bogo Deledda. Appena 53 anni, è andata via dopo una lunga malattia. A renderlo noto, tra gli altri, uno dei deputati eletti con lei in Sardegna il 4 marzo 2018, Alberto Manca. “Trascorrere del tempo in sua compagnia – ha scritto Manca su Facebook – era come leggere un libro: ogni chiacchierata era un capitolo diverso e le sue parole suscitavano interesse e originalità. La Sardegna oggi perde una persona estremamente sensibile, dalla grande capacità d’ascolto, una donna curiosa e appassionata della cultura; ricordo con piacere la comune passione per la poesia. Mi stringo alla famiglia in questo triste momento. Ciao Vittoria, riposa in pace”, ha concluso Manca. La senatrice era stata al centro di una dura polemica con le Iene proprio sulla sua malattia.