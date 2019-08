Manovra, Conte incontra le parti sociali: “Dare attuazione alla fase 2 con un patto per la crescita e lo sviluppo”. Servono interventi a favore delle famiglie e della natalità

“Con la prossima manovra economica, intendiamo dare attuazione alla ‘fase 2′ per realizzare un patto per la crescita e lo sviluppo sociale basato su quattro pilastri principali: la tutela della sicurezza sociale, le politiche attive del lavoro e la formazione, un quadro fiscale e normativo favorevole alla competitività e, infine, il sostegno agli investimenti privati e pubblici”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso dell’incontro con le parti sociali dedicato alla manovra. “La prima fase della nostra azione di Governo – ha aggiunto il premier – si è concentrata sul contrasto al profondo disagio sociale che ha interessato le fasce più deboli della società, in seguito alla crisi economica. Dobbiamo intervenire – ha aggiunto Conte – a favore delle famiglie e della natalità. Il potere d’acquisto delle famiglie ha subito una sensibile contrazione. Bisogna affrontare l’emergenza salariale. Intendiamo perciò – ha detto ancora il presidente del Consiglio nel corso della riunione – procedere con un significativo taglio del cuneo fiscale e contributivo”. Il premier tornerà a incontrare le parti sociali a settembre.