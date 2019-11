Manovra, Gualtieri: “Asili nido gratuiti, la misura sarà in vigore già dal 1° gennaio. Per la famiglia stanziati complessivamente 2,8 miliardi”

“Quella della gratuità degli asili nido è una misura molto importante non solo dal punto di vista del welfare e dell’eguaglianza ma anche dal punto di vista del sostegno all’occupazione femminile e alla mobilità sociale. La misura sarà in vigore già dal 1° gennaio”. E’ quanto ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Senato e Camera sulla manovra. Il ministro, in merito alle misure previste per la famiglia, ha sottolineato che “nel triennio sono stanziati complessivamente 2,8 miliardi”.