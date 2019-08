Manovra, oggi Conte incontra per la terza volta le parti sociali. “Ascolto e confronto passaggio imprescindibile per riformare il Paese”

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrerà oggi, a partire dalle 16 a Palazzo Chigi, le parti sociali. Oggetto di questo terzo confronto saranno le “misure per il lavoro e il welfare”. “Con il terzo incontro con le parti sociali- ha spiegato lo stesso premier sulla sua pagina Facebook -, inizia domani (oggi ndr) un’altra settimana di lavoro cruciale. Con i sindacati e le associazioni di categoria ci confronteremo sul tema del lavoro e del welfare e sulle misure che abbiamo intenzione di attuare con la prossima manovra economica”.

“Queste misure – ha aggiunto ancora Conte – saranno oggetto di approfondimento dei tavoli tecnici del Governo che partiranno già nei prossimi giorni. Mi riferisco ai tavoli tecnici su cinque aree tematiche: riforma fiscale; spending review – tax expenditure e cuneo fiscale; privatizzazioni; piano per il sud; investimenti ed export. I lavori continueranno di concerto con tutti i ministeri per arrivare a settembre con il lavoro già impostato per la manovra. L’ascolto e il confronto con tutte le parti coinvolte costituiscono per noi un passaggio imprescindibile per realizzare in maniera organica il progetto riformatore del Paese. Continuiamo, giorno dopo giorno, a lavorare con il massimo impegno per l’Italia”.