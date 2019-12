Manovra, stop alla norma sulla cannabis light. Applausi dai banchi del centrodestra. Mantero (M5S): “L’emendamento non riguarda la droga, ma gli agricoltori”

Polemiche nell’Aula del Senato dopo la dichiarazione di inammissibilità nel maxiemendamento alla Manovra della norma sulla cannabis light. L’annuncio da parte del presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati è stato accolto da un applauso dai banchi del centrodestra. “L’emendamento non riguarda la droga, ma gli agricoltori. Piccole aziende che danno da lavorare a 12 mila persone. Il loro applauso lo fanno in faccia a 12 mila famiglie, è uno schiaffo in faccia all’agricoltura italiana.

Per questo vi chiederei di vergognarvi”, ha detto il senatore del M5S, Matteo Mantero rivolgendosi all’opposizione. Mantero ha poi chiesto alla Casellati di “chiarire che la sua decisione sia scevra da condizionamenti politici”. “Ci tengo a ringraziare tecnicamente il Presidente del Senato a nome di tutte le comunità di recupero dalle dipendenze che lavorano in Italia e a nome delle famiglie italiane per aver evitato la vergogna dello Stato spacciatore” ha detto Matteo Salvini.

L’inammissibilità riguarda anche la tobin tax (che introduceva un’aliquota dello 0,04% su alcuni tipi di transazione finanziarie online) e lo slittamento da luglio 2020 al primo gennaio 2022 della fine del mercato tutelato per l’energia.