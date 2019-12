Mes, Salvini a Conte: “Si vergogni”. La Casellati prima non interviene, poi lo censura. Marcucci (Pd): “Un linguaggio del genere deve essere pesantemente sanzionato”

Proteste nell’Aula di Palazzo Madama al termine dell’intervento di Matteo Salvini nel corso dell’informativa del premier Giuseppe Conte sul Mes. “Si vergogni!”, ha detto il leader della Lega rivolgendosi direttamente al premier. Una frase che non è andata giù al capogruppo del Pd, Andrea Marcucci, che si è precipitato dalla presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati per reclamare una censura.

“Un senatore, Matteo Salvini, dice in Aula al presidente del Consiglio che si deve vergognare. Ho dovuto segnalare alla Presidente del Senato che un linguaggio del genere deve essere pesantemente sanzionato” ha poi scritto su Twitter lo stesso Marcucci.

La presidente, che fino a quel momento non era intervenuta, ha preso la parola: “Credo che quest’Aula e Salvini non possano dire ‘si vergogni’ non è rispettoso. Le Istituzioni vanno sempre rispettate. Per esprimere un dissenso non c’è bisogno di offendere. Questa aula richiede il rispetto per le opinioni di tutti”. Poi i toni si sono ulteriormente, la seduta è stata sospesa e alla ripresa i senatori della Lega hanno lasciato quasi tutti l’Aula.