Momenti di tensione a Roma per lo sgombero di una ex scuola a Primavalle. Gli occupanti bruciano materassi e cassonetti. Decine di agenti impegnati

Momenti di tensione a Roma dove è in corso lo sgombero di una ex scuola in via Cardinal Capranica, nel quartiere di Primavalle. Gli occupanti, circa duecento, hanno dato fuoco a materassi, cassonetti e alla vegetazione. I blindati della Polizia stanno cercando di avanzare, ma le fiamme rallentano il passaggio. Sul posto, oltre alla Polizia di Stato, ci sono anche equipaggi antisommossa di Carabinieri e Guardia di finanza. “Sono 700 poliziotti ‘incazzati’, se non cediamo entrano e ci fanno male. Dobbiamo essere pronti a combattere, a resistere” ha detto dallo stabile, con un megafono, una ragazza. La grande struttura di via Cardinal Capranica e di proprietà pubblica ed è occupata da anni. I movimenti per la casa avevano annunciato un “muro popolare” contro lo sgombero. Un gruppo di occupanti hanno accettato l’assistenza alloggiativa mentre altri si sono ‘arricati all’interno dell’edificio.