La nave di Mediterranea Saving Humans davanti a Lampedusa con 49 migranti a bordo. Salvini: “Non mettono piede in Italia”. Il sindaco Martello: “Il porto è aperto, possono entrare”

E’ arrivata nei pressi del porto di Lampedusa la nave Jonio della Ong Mediterranea Saving Humans, con a bordo 49 migranti salvati ieri. “Se la nave arriva e vuole entrare, il porto è aperto e possono entrare. Non ci sono forze dell’ordine davanti al porto che bloccano chi vuole entrare”, ha detto ai microfoni di Radio Capital il sindaco di Lampedusa, Totò Martello. “Anche perché – ha aggiunto Martello – tutti gli sbarchi che ci sono stati nel 2019 sono entrati direttamente nel porto, sono scesi, e poi sono stati raccolti per essere portati nel centro d’accoglienza”. Da Guardia Costiera e governo, ha proseguito il sindaco, “non sono arrivate indicazioni. Da due anni siamo stati cancellati dalla geografia politica del governo italiano. Ci autogestiamo completamente”.

“Dieci giorni fa”, ha raccontato il sindaco dell’isola siciliana, “ci sono stati due sbarchi con 50 persone. Arrivano con barchette in legno con il motore fuori bordo, direttamente nel porto di Lampedusa. Quando arrivano, la barca viene sequestrata, mettono anche la data dell’arrivo. Quindi chi non crede che a Lampedusa ci sono sbarchi, può venire e fare le fotografie alle barche. Come si fa a dire che in Italia non ci sono più sbarchi?”, si è chiesto il sindaco. “Allora Lampedusa non fa più parte dell’Italia. C’è qualcuno che si spaventa a nominare Lampedusa, perché vuol dire parlare di accoglienza e sbarchi, e questo fa male mediaticamente”.

“Questa – ha detto a Sky Tg24 il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini – è la nave dei centri sociali, perché a nome di questa nave sta parlando il signor Luca Casarini, invito ad andare a cercare la scheda dei precedenti penali del signore che era noto per essere uno dei leader dei centri sociali del nord-est. Ci sono altri esponenti di sinistra e ultrasinistra a bordo della nave e, a mio avviso, stanno sostanzialmente commettendo il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”.

“Hanno raccolto questi immigrati in acque libiche – ha aggiunto Salvini -, in cui stava intervenendo una motovedetta libica. Non hanno ubbidito a nessuna indicazione, hanno autonomamente deciso di dirigere verso l’Italia per motivi evidentemente ed esclusivamente politici. Non hanno osservato le indicazioni delle autorità e se ne sono fregati dell’alt della Guardia di Finanza. Ora, se una Stato esiste, se delle convenzioni internazionali, delle leggi e dei confini esisto, non è la prima nata capitanata da dei tizi dei centri sociali che può decidere cosa si fa e dove si va”.

“La nave non entra in porto – ha detto ancora il vicepremier -, sarebbe un precedente pericoloso, rischieremmo di tornare ad alimentare quel business che rendeva più del traffico di droga e armi. Non sarò mai complice. Saranno nutriti, vestiti, avranno tutti i generi di conforto ma in Italia non mettono piede. Non si è trattato di una operazione di salvataggio, ma c’è un’organizzazione che gestisce, aiuta e supporta il traffico di esseri umani. O ci sarà l’intervento dell’autorità giudiziaria che deciderà diversamente, oppure il ministero dell’Interno, da me dipendente, che deve indicare il porto, non ne indica nessuno. Gli italiani per fessi non ci passano. Questa non è una operazione di salvataggio”.

Per il leader della Lega “meno gente è costretta a partire, meno gente muore”. “Chi favoreggia l’immigrazione clandestina – ha detto ancora Salvini – ha sulla coscienza il rischio di trasformare ancora il Mediterraneo in cimitero a cielo aperto. Nel 2019 sul territorio nazionale, dal Mediterraneo, compresa Lampedusa, sono sbarcati 335 immigrati a fronte del 6000 dell’anno scorso. Questi sono i numeri veri, oggettivi delle forze dell’ordine. E’ un -95% che comporta soprattutto come prima conseguenza positiva il drastico calo del numero dei morti: quest’anno i corpi recuperati nel Mediterraneo sono uno, solo uno”.

Militari della Guardia di Finanza sono saliti a bordo della nave a mezzo miglio da Lampedusa e stanno svolgendo, secondo quanto riferiscono i volontari della Ong, un’ispezione relativa alla documentazione di bordo. Oltre al controllo di tutta la documentazione di bordo, sono in corso una serie di accertamenti per verificare le condizioni dei migranti e dell’equipaggio anche alla luce della richiesta di evacuazione di uno dei 49 soccorsi che, stando a quanto comunicato dal medico di bordo, avrebbe una sospetta polmonite. Ai finanzieri i volontari di Mediterranea hanno inoltre ribadito che non e’ stato dato seguito all’ordine di spegnere i motori in quanto la Mare Ionio si trovava nel pieno di una burrasca e, fermandosi, avrebbe messo a rischio la vita dei migranti e dell’equipaggio.